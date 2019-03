Nuovo rogo bosco ad Avaglio

(ANSA) - PISTOIA, 30 MAR - Nuovo incendio boschivo ad Avaglio, nel territorio comunale di Marliana, in provincia di Pistoia. Il rogo si è sviluppato attorno alle 15.30 di oggi, interessando parte della pineta non distante dal centro abitato di Avaglio. Sul posto intervenuti due elicotteri regionali, sei squadre a terra di operai e volontari Aib coordinati da un direttore delle operazioni del sistema Aib regionale e dell'Unione dei comuni dell'Appennino pistoiese, oltre a tre squadre dei vigili del fuoco di Montecatini.

Già quattro giorni fa si era sviluppato un incendio in una pineta di Avaglio per il quale era stato richiesto l'intervento di due Canadair.