Rubano in casa fingendosi Cc, 3 arresti

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAR - Tre uomini di origine romena sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Sesto Fiorentino (Firenze), in esecuzione di misura di custodia cautelare in carcere, con l'accusa di essere gli autori di due furti in abitazione, messi a segno dopo aver raggirato i proprietari spacciandosi per carabinieri. L'indagine, coordinata dalla procura di Firenze, è stata avviata a seguito di un furto in abitazione commesso il primo marzo scorso.