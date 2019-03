A Scandicci sbocciano 300.000 tulipani

(ANSA) - SCANDICCI (FIRENZE), 28 MAR - Un bellissimo e colorato spettacolo per salutare la primavera e immergersi nella natura, pur restando in città. Sarà questo l'effetto del parco Cnr di Scandicci (Firenze) dove, in un'area di quasi un ettaro, si schiuderanno 300mila fiori di tulipani e, da quest'anno, anche di narcisi, specie floreale autoctona. Il progetto, Wander and Pick, alla sua seconda edizione, moltiplica così lo spettacolo dei colori e centra ancor di più il senso del progetto, ovvero una ricerca approfondita della biodiversità e della storia botanica del territorio. L'appuntamento con l'apertura al pubblico della fioritura è fissato alle 10,30 di sabato 30 marzo 2019, dopodiché il parco Cnr sarà accessibile per tutto il mese di aprile. Come l'anno scorso durante la fioritura i visitatori potranno passeggiare e raccogliere i fiori dietro il versamento di un contributo finalizzato a coprire il costo del progetto (l'invito degli organizzatori è ad un minimo di 3 euro per due fiori).