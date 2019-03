Pfm canta De Andrè, 2 nuove date Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAR - Tutto esaurito il concerto,in programma il 28 marzo al TuscanyHalli di Firenze per 'Pfm canta De André Anniversary', il tour con cui la Pfm rende omaggio allo straordinario sodalizio con Fabrizio De André. Così per venire incontro alle tante richieste dei fan, sono state aggiunte due nuove date fiorentine, sempre al TuscanyHall: il 14 maggio e il 20 novembre prossimi.

In occasione del quarantennale dei live 'Fabrizio De André e Pfm in concerto' - e proprio al TuscanyHall che all'epoca si chiamava Teatro Tenda nel 1979 fu registrato l'album live 'Fabrizio De André in concerto - Arrangiamenti Pfm' - e a vent'anni dalla scomparsa del cantautore e poeta, la Premiata Forneria Marconi torna sui palchi di tutta Italia con una serie di concerti per rinnovare l'abbraccio fra il rock e la poesia.

Alla scaletta originale saranno aggiunti brani tratti da 'La buona Novella', completamente rivisitati dalla band. Sul palco anche Flavio Premoli (fondatore Pfm) e Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber.