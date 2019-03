Steve Hackett in concerto a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAR - Anche Steve Hackett tra gli ospiti del Musart festival Firenze: l'ex chitarrista dei Genesis sarà in concerto giovedì 18 luglio in piazza Santissima Annunziata a Firenze, nell'ambito del Genesis revisited tour 2019. Per la prima volta, si spiega, Hackett eseguirà interamente l'album dei Genesis 'Selling England by the Pound': uscito nel 1973 il disco conquistò subito la cima delle classifiche nel Regno Unito ed è stato descritto come "l'album definitivo dei Genesis".

Il 2019 segna anche il 40 anniversario di uno degli album solisti più famosi di Steve Hackett, 'Spectral Mornings', cui verrà reso tributo con l'esecuzione di alcuni brani. Non mancheranno gli intramontabili classici dei Genesis e un'anteprima degli inediti che faranno parte del nuovo album in uscita nel 2019. Sul palco Steve Hackett sarà accompagnato alle tastiere Roger King, a batteria, percussioni e voce Gary O'Toole, al sax, flauto e percussioni Rob Townsend, al basso e chitarra Jonas Reingold e alla voce Nad Sylvan.