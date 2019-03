Chiuso il Giardino di Boboli

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAR - Il Giardino di Boboli e quello delle Scuderie Reali di Porta Romana a Firenze rimarranno chiusi per l'intera giornata a causa del vento forte. È quanto ha deciso stamani la direzione delle Gallerie degli Uffizi. La riapertura è prevista per domani, salvo persistenza delle condizioni meteo avverse.

Proprio per il forte vento a Firenze, su ordinanza emanata ieri dal sindaco Dario Nardella, sono chiusi oggi anche gli altri parchi e giardini pubblici ad accesso regolamentato, i cimiteri comunali con "sospensione delle attività cimiteriali con l'esclusione di quelle considerate improrogabili e urgenti".

Sospeso anche il mercato mercato settimanale delle Cascine.

L'ordinanza vieta anche "qualunque attività all'aperto nei giardini e parchi delle scuole di ogni ordine e grado provviste di alberature". Il sindaco Nardella raccomanda inoltre "di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili". (ANSA).