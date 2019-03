Beve e poi guida bus ragazzi,via patente

(ANSA) - PISTOIA, 25 MAR - Era alla guida di un bus con 45 studenti del liceo scientifico di Vairano Patenora (Caserta), giunti in Toscana per una gita scolastica ma, durante una sosta in un'area di servizio, aveva alzato un po' troppo il gomito e, al controllo della polizia stradale è risultato positivo all'etilometro: patente ritirata. E' accaduto lo scorso venerdì sull'A/11. Agli agenti è arrivata la segnalazione di tre pullman che viaggiavano in direzione mare con a bordo circa 150 persone, i cui autisti durante una sosta avevano bevuto un po' troppo. A quel punto sono state allertate due pattuglie della sottosezione di Montecatini Terme (Pistoia) che, dopo aver intercettato i mezzi, li hanno fermati per un controllo. I conducenti hanno soffiato nell'etilometro e uno di loro è risultavo positivo.

L'uomo, oltre al ritiro della patente, è stato sanzionato con oltre 700 euro dagli agenti della polstrada che hanno consentito al bus di ripartire solo dopo che è giunto a Montecatini un autista sobrio.