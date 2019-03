Fiamme in attrazione luna park Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 24 MAR - Incendio la notte scorsa al luna park di Livorno: le fiamme hanno distrutto alcune vetture di un autoscontro. Il parco giochi a quell'ora era chiuso. Sono in corso le indagini per appurare la dinamica. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta, intorno all' una, per la segnalazione di incendio di una attrazione viaggiante in via Veterani dello sport (zona adiacente al Modigliani Forum). All'arrivo della squadra dei vigili del fuoco l'incendio, che ha interessato alcune vetturette dell'autoscontro, era stato già stato spento dal personale del luna park con estintori portatili. Sul posto è intervenuta anche la polizia.