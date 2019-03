Legano gioielliere e via con preziosi

(ANSA) - GROSSETO, 23 MAR - Hanno legato il titolare e sotto la minaccia di una pistola si sono fatti aprire la cassaforte dalla quale hanno portato via i preziosi presenti. E' accaduto ieri sera nel corso di una rapina in una gioielleria in via Colombo a Follonica (Grosseto).

Trafugati anche i gioielli che erano esposti nell'esercizio: il bottino è di circa 50mila euro. A dare l'allarme è stato lo stesso gioielliere subito dopo essere riuscito a liberarsi. Sul fatto indagano i carabinieri.