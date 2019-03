Opificio Firenze restaura opera Duchamp

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - E' arrivata al laboratorio dell'Opificio delle Pietre dure di Firenze, per un intervento di studio e conservazione, la 'Scatola in una valigia', opera di Marcel Duchamp, custodita nella Collezione Peggy Guggenheim a Venezia.

Questo esemplare della 'Boite-en-valise' è il primo di un'edizione deluxe di 20 valigette da viaggio Louis Vuitton in cui l'artista francese ha raccolto 69 riproduzioni e miniaturizzazioni di suoi celebri lavori realizzate su supporti diversi: pelle, carta fotografica con aggiunte a matita, acquerello e inchiostro. Tra le riproduzioni c'è una miniatura del famoso orinatoio rovesciato, 'Fontana' del 1917, e un 'ready-made rettificato' del 1919 della Gioconda di Leonardo da Vinci, con barba e baffi. Le valigie contengono anche un originale diverso per ogni valigetta: in quella giunta a Firenze c'è la riproduzione de 'Le roi et la reine entourès de nus vites' (del 1912), colorata ex-novo dall'artista. Presente anche una dedica a Peggy Guggenheim, che sostenne economicamente Duchamp.