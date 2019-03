Juve-Fiorentina donne, record spettatori

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Domenica prossima potrebbe diventare una data storica per il calcio femminile in Italia: sono già 26.000 i biglietti, peraltro gratuiti, staccati per Juventus-Fiorentina, match di cartello dell'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A, in programma all'Allianz Stadium di Torino. Sarà quindi battuto il record di presenze della semifinale di ritorno della Coppa Uefa donne 2008/09 tra Bardolino Verona e Francoforte, quando i circa 14.000 spettatori al Bentegodi non bastarono a spingere in finale le veronesi. La partita di domenica sarà ricordata anche perché per la prima volta l'impianto torinese ospiterà un incontro di calcio femminile. Alle 15 comincerà il match, che mette in palio un bel pezzo di scudetto: di fronte le campionesse d'Italia in carica, in testa alla classifica a quota 47 punti, e le ragazze della Fiorentina Women's, che inseguono ad una sola lunghezza.