La vita di Nano Campeggi a teatro

(ANSA) - BAGNO A RIPOLI (FIRENZE), 19 MAR - 'Nano dammi un bacino - Vita e amori del genio che dipinse il cinema e non solo': questo il titolo dello spettacolo teatrale dedicato all'arte e alla vita del maestro Silvano 'Nano' Campeggi che sarà messo in scena domani al Circolo culturale ricreativo dell'Antella (Firenze) dalla Compagnia delle Seggiole di Firenze. L'iniziativa è del Comune di Bagno a Ripoli per ricordare il 'pittore delle dive', scomparso ad agosto scorso a 95 anni.

Lo spettacolo porta per la prima volta a teatro sia l'artista che con i suoi cartelloni rese immortali le attrici di Hollywood sia il marito tenero e affettuoso che insieme alla moglie Elena scelse come casa la campagna fiorentina, a Bagno a Ripoli, il volto pubblico e quello più intimo e familiare di Silvano Campeggi, meglio conosciuto come 'Nano', il più grande cartellonista di sempre.