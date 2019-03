Tren'anni moda macshile, mostra a Pitti

(ANSA) FIRENZE, 18 MAR - Trent'anni di moda maschile, dal 1989 ai giorni nostri, visti attraverso la lente di Pitti Uomo. E' 'Romanzo breve di moda maschile', la mostra che sarà inaugurata al Museo della moda e del costume di Palazzo Pitti a Firenze in occasione di Pitti Immagine Uomo 96, in programma dall'11 al 14 giugno, e che festeggerà il 30/o anniversario di Pitti Immagine.

Presentata dalla Fondazione Pitti Immagine Discovery, ideata e curata da Olivier Saillard l'esposizione, visitabile dal 12 giugno al 29 settembre, racconta la storia e l'evoluzione del menswear incrociando il Made in Italy con i guest designer, i talenti della moda della scena contemporanea internazionale con le esperienze della grande imprenditoria dell'abbigliamento. In mostra ci saranno i capi degli stilisti che hanno dato vita agli eventi speciali di Pitti dal 1989 al 2019 con un look della collezione presentata a Firenze, e quelli di una trentina di aziende che hanno rappresentato i punti di svolta del salone nello stesso periodo, per circa 150 brand.