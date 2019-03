Toscana, codice giallo per vento domani

(ANSA) - FIRENZE, 18 MAR - Allerta per vento, con codice giallo dalla mezzanotte di stasera fino alla stessa ora di domani, martedì 19 marzo, sull'area metropolitana di Firenze, Prato e Pistoia, Valdarno, Valdera e Mugello. Lo stato di vigilanza è stato deciso dopo il bollettino emesso dal centro funzionale regionale. Saranno possibili fenomeni occasionalmente pericolosi, spiega una nota, per l'incolumità delle persone, in grado di causare disagi e danni a carattere locale come isolate rotture di rami e/o caduta di alberi, caduta di tegole e cornicioni, localizzati danni alle strutture provvisorie, con trasporto di materiale vario.

Possibili anche locali problemi alla circolazione in particolare su viadotti e ponti, con temporanee interruzioni della viabilità e conseguenti disagi dovuti a ritardi o cancellazioni dei collegamenti terrestri, ferroviari, aerei e marittimi. Infine, possibili occasionali problemi alle reti di distribuzione di servizi (tra cui telefonia ed elettricità) con temporanee interruzioni dei servizi.