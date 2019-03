Rissa con lancio piatti a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAR - Si sarebbero affrontati anche lanciandosi piatti e bicchieri presi dai tavolini all'aperto di un ristorante i partecipanti, tre uomini e una donna secondo le testimonianze, a una rissa avvenuta intorno a mezzanotte nel centro di Firenze. Accertamenti in corso da parte della polizia: quando gli agenti sono intervenuti i quattro, descritti gli uomini come magrebini, la donna italiana, si erano dileguati.

Sul posto anche un'ambulanza, intervenuta dopo la segnalazione di un ferito a terra poi non trovato.

Da quanto ricostruito dalla polizia i 4 si sarebbero affrontati in via Panzani tirandosi addosso oggetti, poi si sarebbero spostati in via del Giglio dove uno avrebbe buttato a terra uno scooter. Infine l'epilogo in piazza S.M.Novella: uno dei partecipanti avrebbe cercato rifugio nel ristorante per poi uscire e tirare contro proprietario e cameriera un posacenere colpendo a una mano la donna (che non si è voluta far refertare), mentre gli altri si tiravano piatti e bicchieri.