Empoli batte Frosinone 2-1

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 17 MAR - Vittoria dell'Empoli contro il Frosinone: finisce 2-1 per i padroni di casa al Castellani. In gol per i toscani Caputo su rigore al 20' del primo tempo e poi, 18 minuti più tardi, Pajac. Nella ripresa, al 25', Valzania accorcia le distanze per il Frosinone.