Baroni, primo tempo regalato

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 17 MAR - Il tecnico del Frosinone, Marco Baroni, dopo la sconfitta al 'Castellani' contro l'Empoli vede allontanarsi a otto lunghezze la salvezza: "Non puoi regalare un tempo agli avversari - dive a fine gara - È un peccato, un nostro limite che indica forse la nostra fragilità.

Non eravamo neanche partiti male, ma dopo il rigore siamo spariti dal campo rischiando di prendere più di due reti.

Nell'intervallo sono riuscito a ricompattare la squadra, che nella ripresa ha fatto una partita all'altezza di un appuntamento simile. Non è stato sufficiente per il risultato, ma almeno nel secondo tempo abbiamo visto un Frosinone diverso.

Salvezza? Non ho mai guardato la classifica. Dobbiamo giocare tutte le partite che restano come se fossero delle finali, poi tireremo le conclusioni. Se questa era l'ultima spiaggia? La casa non la dobbiamo guardare".