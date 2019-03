Aliante precipita nell'Aretino, un morto

(ANSA) - CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO), 17 MARZO - Un aliante è precipitato nel primo pomeriggio all'aviosuperficie Sant'Apollonia a Castroncello, località nel comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo): morto l'uomo che pilotava il velivolo, un settantenne residente a Faella, nel comune valdarnese di San Giovanni Pian di Sco.

Tutto è accaduto alle 14.15. Secondo quanto appreso, a dare l'allarme sarebbe stato un passante. Sul posto il 118 che ha constatato il decesso dell'uomo, i carabinieri e i vigili del fuoco. Sulla dinamica, secondo quanto ricostruito, l'incidente è avvenuto in fase di decollo dell'aliante: il pilota ha iniziato la manovra ma probabilmente per un colpo di vento 'in coda' è precipitato schiantandosi a terra.