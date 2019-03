Fanno esplodere bancomat nell'Aretino

(ANSA) - AREZZO, 16 MAR - Paura questa mattina intorno alle quattro ad Olmo, alle porte di Arezzo, per il boato seguito all'esplosione di un bancomat dal quale sono stati asportati circa 48mila euro. Alcuni abitanti delle villette dei dintorni sono scesi in strada per verificare cosa fosse accaduto.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta sul posto, ma la vicenda è ancora tutta da ricostruire, i ladri avrebbero rubato una Fiat 500 posteggiata vicino alla banca e con la stessa avrebbero sfondato la porta della filiale di Olmo di Ubi Banca poi, dall'interno, avrebbero fatto saltare il bancomat con una carica di esplosivo fuggendo poi con il bottino. Il bancomat era stato riempito per il fine settimana visto che la filiale si trova lungo la regionale 71 strada di grande transito. Sul posto anche personale della scientifica per cercare eventuali impronte e indizi utili ad identificare i banditi che hanno agito a volto coperto ma i loro movimenti sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza.