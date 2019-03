Maran, peccato gol annullato a Cigarini

(ANSA) - CAGLIARI, 15 MAR - La faccia di Maran è quella già vista nel dopo partita con l'Inter: raggiante. Più di mezza salvezza già in tasca per il Cagliari, ora i rossoblù stanno togliendosi tante soddisfazioni.

"Anche nel primo tempo abbiamo attaccato alti - spiega il tecnico del Cagliari -, ma nella ripresa abbiamo raccolto i frutti. Siamo sorretti da una buona condizione. Potevamo chiudere anche con un risultato più 'rotondo'. Abbiamo spinto e accorciato bene".

Cosa pensa del gol di Cigarini? "Rimane nella memoria - risponde Maran -, peccato non sia stato convalidato. Ma era una punizione di seconda: Cigarini meritava quel gol". Poi un elogio:" Lykogiannis e Cacciatore li ho visti bene in allenamento, e poi erano adatti per alcune caratteristiche della Fiorentina. Joao Pedro? Non faccio l'indovino, ma l'avevo previsto: lui era in crescita e lo vedevo bene durante la settimana". I tre nazionali? "Motivo di orgoglio per tutti".