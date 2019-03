Rutger Hauer a Lucca film festival

(ANSA) - LUCCA, 12 MAR - Rutger Hauer, famoso per le sue interpretazioni leggendarie in Blade Runner e Ladyhawke, sarà uno degli ospiti dell'edizione 2019 del Lucca film festival e Europa Cinema, in programma dal 13 al 21 aprile.

Con Joe Dante, Mick Garris e Philip Gröning, l'attore olandese diventa la quarta star annunciata per la prossima edizione del manifestazione di Lucca. Durante il festival Hauer riceverà il premio alla carriera, sarà uno dei componenti della giuria del concorso lungometraggi e terrà una masterclass sul tema del 'futuro'. L'omaggio a Rutger Hauer sarà poi caratterizzato dall'evento 'Tears in rain' per celebrare Blade Runner, il film di Ridley Scott (1982) ambientato a Los Angeles proprio nel 2019. L'evento si terrà a Lucca il 20 aprile nell'ambito di Effetto cinema notte: l'attore presenzierà alla manifestazione che vuole ricreare l'atmosfera futuristica del film grazie a un'ambientazione animata da figuranti in costumi cyberpunk e dalla colonna sonora di Vangelis musicata dal vivo.