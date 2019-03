Musica: Perigeo si riuniscono a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAR - Solo per una sera, martedì 23 luglio, torneranno a riunirsi i Perigeo, leggenda del prog e del jazz-rock. Accade a Firenze, città dove 11 anni fa c'era stata un'altra reunion, a 31 anni dalla loro ultima esibizione insieme. La storica band si presenterà in piazza della Santissima Annunziata, per il Musart festival, con una formazione molto vicina all'originale: Giovanni Tommaso al contrabbasso e basso elettrico, Claudio Fasoli al sax, Bruno Biriaco alla batteria, Tony Sidney alla chitarra e Claudio Filippini alle tastiere, impreziosita dal percussionista Alex 'Pacho' Rossy.

Sempre al Musart Festival, lunedì 15 luglio, il premio Oscar Nicola Piovani salirà sul podio dell'Orchestra del Maggio musicale fiorentino per 'Piovani dirige Piovani', concerto dedicato alle più note colonne sonore del maestro, mentre per il concerto all'alba del 24 luglio protagonista sarà Danilo Rea al pianoforte, (ore 4.45) nel Cortile degli uomini dell'Istituto degli Innocenti.