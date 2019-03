Meteo:Toscana,allerta vento e mareggiate

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - Per vento forte e mareggiate la Regione Toscana ha diramato un allerta, con codice giallo, dal pomeriggio di domani alla mezzanotte di martedì. E' quanto riporta una nota della Regione in cui si legge che "lo stato di vigilanza è stato deciso a seguito del bollettino emesso dal centro funzionale regionale". Secondo la Regione c'è rischio di mareggiate sulla costa, dalla foce dell'Arno fino a Baratti, nelle isole dell'Arcipelago Toscano e nel Basso Grossetano. Le previsioni meteo registrano un rinforzo dei venti da sud sud-ovest fin da oggi pomeriggio con forti raffiche nelle aree sottovento a ridosso dell'Appennino, in Valtiberina e nell'Alto Mugello. Domani mattina è prevista un'attenuazione del fenomeno: nel pomeriggio però, fino a mezzanotte, si prevede un rapido rinforzo dei venti stavolta da nord nord ovest. Insieme crescerà il rischio di mareggiate, con rapido incremento delle onde fino a mare agitato al largo, sulla costa centrale e sul Basso Grossetano appunto. Anche a Firenze da domani e per la stessa durata c'è allerta gialla per rischio di 'vento forte' dalle ore 13 fino alla mezzanotte di martedì 12 marzo. Ne dà avviso il Comune di Firenze. L'allerta riguarda, oltre alla città di Firenze, i territori di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.