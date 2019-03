Droga: spaccio in discoteca, 2 arrestati

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - Arrestati dai carabinieri due spacciatori dentro la discoteca Tenax di Firenze. E' successo la notte scorsa quando i militari della stazione di Peretola, durante un servizio specifico di controllo del territorio finalizzato alla repressione dello spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto in via Pratese, all'interno del locale, due italiani, un 20enne incensurato e un 23enne con precedenti.

I carabinieri hanno organizzato un servizio proprio dentro il Tenax confondendosi tra i giovani. Così facendo gli investigatori dell'Arma hanno notato l'atteggiamento sospetto dei due i quali avvicinavano i potenziali clienti offrendo vari tipi di droghe fino a quando li hanno bloccati e perquisiti.

Avevano 4,7 grammi di ecstasy, 5,2 di ketamina, 2,1 di Mdma più 155 euro ritenuti provento dello spaccio. Ora i due sono ristretti in camera di sicurezza.