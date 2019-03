Incidenti, musicista muore sull'Arnaccio

(ANSA) - CASCINA (PISA), 9 MAR - Un musicista originario di Livorno è morto poco prima delle 3 nel Pisano dopo essersi ribaltato con la sua auto mentre percorreva la strada statale dell'Arnaccio, nel territorio di Cascina (Pisa). Amerigo Lenzo, 58 anni, era alla guida di una Kia Sportage, quando ne ha perso il controllo improvvisamente, cappottando più volte. L'uomo sarebbe morto subito. Appena dopo un'insegnante di San Giuliano Terme (Pisa) alla guida di un'altra auto è sopraggiunta urtando la macchina della vittima e rimanendo ferita in modo lieve.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e hanno accertato che, ribaltandosi, l'auto ha lasciato detriti per circa 150 metri di carreggiata.