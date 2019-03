Viadotto E45: pm indaga funzionari Anas

(ANSA) - AREZZO, 7 MAR - Quattro avvisi di garanzia per la chiusura del viadotto Puleto lungo la E45 a causa delle cattive condizioni di un pilone sono stati inviati a tre funzionari del compartimento Anas di Firenze, Antonio Scalamandré, Rocco Oliviero e Massimo Pinelli, e al capocantoniere Luigi Sestini. Il procuratore di Arezzo Roberto Rossi ha intenzione di incaricare una nuova perizia sotto forma di accertamento tecnico irripetibile, per questo ha notificato gli avvisi ai quattro indagati. Domani 8 marzo le parti sono convocate in procura per il conferimento dell'incarico agli ingegneri Antonio Turco e Fabio Canè. Sono gli stessi della relazione con cui fu disposta la chiusura fra le uscite Valsavignone e Canili. Il quesito del pm riguarda stabilità del viadotto, deterioramento e quali rischi esistano per gli automobilisti. Il viadotto fu chiuso per condizioni di ammaloramento il 16 gennaio scorso e poi è stato riaperto, con limitazioni al transito, il 18 febbraio.