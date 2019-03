Sold out per Salmo a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 7 MAR - Tutto esaurito per il concerto fiorentino di Salmo che il 10 marzo al Mandela Forum porta il suo Playlist tor. Lo spettacolo si svolgerà in concomitanza con la partita Fiorentina-Lazio, originariamente in programma alle 15 e poi spostata alle 20.30 nel vicino stadio Franchi, a Campo di Marte.

Proprio per l'alto afflusso di pubblico è stato predisposto un piano speciale di collegamenti da e per il Mandela Forum: per chi viene in auto sono state individuate aree di sosta a Villa Costanza, aeroporto, Rovezzano, tutte collegate con treni o navette al Mandela Forum. L'organizzazione consiglia di evitare di entrare con mezzi privati nella zona di Campo di Marte: tutta l'area intorno alle strutture sarà interdetta al traffico.

Previsto anche un treno straordinario per il ritorno a Rovezzano, con partenza da Campo Marte alle ore 24.15, che proseguirà per Pontassieve, con fermate a Compiobbi e Sieci.