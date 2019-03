Rogo in ditta smaltimento rifiuti

(ANSA) - FOIANO DELLA CHIANA (AREZZO), 7 MAR - Notte di paura per un incendio che ha gravemente danneggiato un'azienda specializzata nello smaltimento di rifiuti tecnologici, nella zona industriale tra Cesa e Foiano della Chiana (Arezzo). Non sono segnalati feriti e nessun intossicato tra quanti abitano nelle case vicine. A scopo precauzionale il sindaco di Foiano Francesco Sonnati, che ha seguito sul posto le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, ha comunque invitato, entro un raggio di un chilometro dall'azienda, a limitare la permanenza all'aperto allo stretto necessario e di tenere le finestre delle abitazioni e degli ambienti di lavoro chiuse per l'intera giornata.

Per domare le fiamme i vigili del fuoco sono intervenuti in forze, con sei mezzi. Sul posto anche i sanitari del 118, i carabinieri e Arpat. Da chiarire le cause del rogo. La stessa azienda aveva subito un altro grave incendio nel luglio 2016.