Eroina a casa e in auto,sequestrati 8 kg

(ANSA) - FIRENZE, 6 MAR - Scoperto dai carabinieri un laboratorio per il confezionamento di dosi di eroina un'abitazione di Greve in Chianti (Firenze), in uso a due uomini di 25 e 33 anni, albanesi, entrambi poi arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati oltre 8 chilogrammi di eroina, per un valore di 400mila euro.

Secondo quanto spiegato dai militari, tutto è partito daun controllo al 25enne mentre transitava in auto a Tavarnuzze, nel comune di Impruneta (Firenze): nascosti nella vettura, in due vani ricavati nel cruscotto e protetti da sportelli controllati elettricamente, sono stati trovati due panetti di eroina, peso oltre un chilogrammo. Nell'abitazione del giovane i militari hanno poi sorpreso il 33enne a lavoro nel laboratorio artigianale per il confezionamento della droga dove sono stati sequestrati altri 7,2 chilogrammi di eroina pura oltre a sostanza da taglio, una pressa, stampi e altro materiale per la miscelazione e il confezionamento.