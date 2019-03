Ambulante ucciso:Nardella città solidale

(ANSA) - FIRENZE, 05 MAR - "Firenze è una città aperta, inclusiva, che ha ben presente i valori della solidarietà: è una città che sa tenere insieme legalità e umanità". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella che stamani, insieme ad alcuni assessori e al presidente del Consiglio comunale, si è recato sul ponte Vespucci per deporre un mazzo di fiori in ricordo di Idy Diene, l'ambulante senegalese ucciso un anno fa da Roberto Pirrone (condannato in primo grado, con rito abbreviato, a 16 anni di carcere lo scorso 7 gennaio). Il sindaco ha sottolineato che è "sempre importante tenere alta l'attenzione verso ogni forma di intolleranza e di violenza anche verbale. Il nostro è un gesto di memoria e di vicinanza alla comunità senegalese, che ha dovuto vivere anche la tragedia dell'eccidio di piazza Dalmazia, deve fare i conti con una ferita profondissima e ha bisogno di sentire la città vicina". Nardella ha poi annunciato di aver deciso di "commissionare agli artigiani dell'Oltrarno un'opera d'arte commemorativa di Diene".