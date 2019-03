Primarie Pd Toscana, a Zingaretti 61,7%

(ANSA) - FIRENZE, 4 MAR - Sono stati quasi 160mila i toscani ieri al voto per scegliere il nuovo segretario nazionale del Partito Democratico: in 159.667, per l'esattezza, si sono recati ieri nei 783 seggi allestiti nella regione. I risultati raccolti nella notte, in attesa di certificazione definitiva, riportano un 61,7 % per Nicola Zingaretti, 21,47 % per Maurizio Martina e il 16,83 % per Roberto Giachetti. E' quanto comunica con una nota il Pd toscano. "Grazie ai circa 5mila volontari che ieri hanno dedicato il loro tempo al partito in cui credono e grazie a tutti gli elettori che hanno dimostrato nuovamente che siamo un grande partito popolare, argine alla decadenza in cui il governo giallo-verde sta portando il paese - commenta Simona Bonafè, segretaria del Pd toscano -. Adesso abbiamo un nuovo segretario, a cui rinnovo i miei auguri di buon lavoro, per affrontare a testa alta e tutti uniti la sfida delle elezioni amministrative ed europee".