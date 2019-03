Primarie Pd: Renzi va a votare in Vespa

(ANSA) - FIRENZE, 3 MAR - Si è recato a votare, a Firenze, alle primarie del Pd poco prima delle 9, il senatore fiorentino Matteo Renzi. L'ex segretario Pd è arrivato in Vespa al seggio delle Leopoldine, in piazza Tasso. All'uscita dal seggio Renzi ha detto che "chiunque vinca le primarie avrà il sostegno degli altri, tutti insieme da domani dobbiamo lavorare contro questo governo di incompetenti che sta mettendo in ginocchio l'Italia.

Qualcuno ci ha fatto la guerra dentro il partito, siamo stati vittime del fuoco amico ma abbiamo sempre detto che non avremmo fatto agli altri ciò che abbiamo subito noi. Il Pd è l'unico partito che sceglie il proprio leader con un processo di partecipazione. Sono felice di aver partecipato a questo festival della democrazia". A chi chiedeva della manifestazione contro il razzismo di ieri a Milano, Renzi ha risposto che "è una piazza che chiede valori e diritti, e rappresenta il segno di un paese che ha rapidamente superato la fase del grillismo", "ma è anche un segnale a Salvini e alla Lega".