Camera: ok commissione su 'Il Forteto'

(ANSA) - FIRENZE, 27 FEB - Ci sarà una commissione parlamentare d'inchiesta sul Forteto, la comunità di recupero per giovani disagiati (soprattutto minori) per anni al centro di una vicenda processuale per abusi sessuali e maltrattamenti che si è conclusa con la condanna del suo 'guru' e fondatore Rodolfo Fiesoli a 15 anni e 10 mesi (pena da scontare 14 anni e 8 mesi) e di numerosi suoi collaboratori con condanne minori. La Camera ha dato il via libera definitivo - 448 voti a favore, nessun contrario, quattro astenuti di cui tre di Leu, Roberto Speranza, Nico Stumpo e Erasmo Palazzotto - alla commissione di inchiesta.

Il Forteto esiste dalla fine degli anni '70 e vi è collegata anche la gestione di una cooperativa agricola. La Commissione accerterà i fatti del Forteto fin dall'inizio della sua storia, ben oltre i confini del processo penale e verificando perché da decenni - nonostante precedenti denunce contro Fiesoli - il tribunale dei minori abbia continuato ad assegnare giovanissimi e i sistemi di controllo.