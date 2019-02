C.Italia: Gasperini, fatto grande gara

(ANSA) - FIRENZE, 27 FEB - Gin Piero Gasperini è soddisfatto della prestazione della sua Atalanta e del risultato finale anche se avrebbe voluto vincere la partita: "Abbiamo condotto la partita e potevamo vincere. Ma il risultato è buono ai fini della qualificazione. Questo è comunque un risultato per cui avrei firmato volentieri. Le giocate di Ilicic? Si sbaglia, non è sempre così forte... Dobbiamo pensare ad arrivare in finale, sperando che stasera abbiamo raccolto un risultato in funzione di questo". Poi, ancora sulla gara: "Errori sui gol presi? Sono diversi tra loro: il primo ha dato slancio alla Fiorentina che in quel momento era in difficoltà, nel secondo c'è stato qualche passaggio di troppo nostro, mentre sul terzo abbiamo preso una infilata alle spalle. Abbiamo concesso qualcosa, però gli attaccanti gigliati sono velocissimi. Palomino? A volte bisogna mettere in preventivo che si possono fare certi errori, e i viola sono stati pericolosi".