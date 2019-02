Rissa nel Fiorentino, un ferito grave

(ANSA) - MONTELUPO FIORENTINO (FIRENZE), 24 FEB - Un uomo è rimasto ferito, sembra in modo grave, la notte scorsa intorno alle 2.30, all'esterno di un pub di Fibbiana, frazione di Montelupo Fiorentino, dove è scoppiata una rissa. Secondo una prima ricostruzione, per motivi ancora non chiari, si sarebbero fronteggiati due gruppi di persone dell'est Europa e nella rissa sarebbe rimasta ferita una persona che, ma tutto è ancora in fase di accertamento, sarebbe stata estranea alle due fazioni rivali, forse intervenuta per sedare gli animi. L'uomo adesso si trova ricoverato all'ospedale fiorentino di Careggi, dopo che in un primo momento era stato accompagnato al pronto soccorso di Empoli. La polizia, intervenuta sul posto, stamani ha convocato una serie di testimoni, tra cui il titolare del pub, per cercare di fare maggiore chiarezza su quanto successo.