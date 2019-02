a Firenze 40 opere di Venturino Venturi

(ANSA) - FIRENZE, 21 FEB - Una quarantina di opere ispirate al tema della maternità, sculture e dipinti, suddivise in tre sedi fiorentine: si presenta così la mostra di Venturino Venturi 'Mater'. La mostra (fino al 5 maggio) si sviluppa al museo degli Innocenti, al museo dell'Opera del Duomo e a Palazzo Vecchio (qui fino al 14 marzo) ed è curata da Lucia Fiaschi, Stefano Filipponi, e Antonio Natali. In occasione della mostra l'istituto degli Innocenti e il museo dell'Opera del Duomo propongono, per la prima volta, un biglietto unico a 18 euro. "Questa mostra - ha commentato Maria Grazia Giuffrida, presidente dell'istituto degli Innocenti - ci dà l'occasione di celebrare due anniversari, ovvero il centenario delle nascita di Venturino Venturi e i sei secoli della fondazione dell'istituto degli Innocenti nel 1419". Per Natali, la "mostra rinnova la tradizionale relazione tra istituto e l'espressione artistica e proprio per questo alcune opere di Venturi le abbiamo sistemate in dialogo con le opere dell'istituto".