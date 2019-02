Paolo Rossi duetta con 'Ridge' Beautiful

(ANSA) - PERUGIA, 17 FEB - Uno, Paolo Rossi, è uno degli 'eroi' campioni del mondo di calcio a Spagna '82, l'altro, Ronn Moss, è stato per 25 anni Ridge Forrester della soap tv Beautiful: due personaggi 'unici' nei loro generi che ora si sono incontrati. Lo hanno fatto in Toscana, nel resort di Pablito, il Poggio Cennina, in provincia di Arezzo.

L'autore della celebre tripletta al Brasile ha infatti ospitato il popolarissimo attore (Ridge in 7 mila puntate della serie televisiva), in Italia per la presentazione del suo tour mondiale Usa Meets Italy, che partirà proprio dall'Italia a maggio e toccherà, come prima tappa Castiglione del Lago, in Umbria.

Ronn Moss, amante della Toscana e della campagna, si è intrattenuto nella proprietà di Paolo Rossi scattando foto, immortalando colori e duettando insieme "Un'avventura" dell'universale Lucio Battisti. Tra i due non è mancato un pallone, anche con qualche accenno di passaggio.