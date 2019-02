Nicchi: Gavillucci? Parleremo dopo

(ANSA) - FIRENZE, 16 FEB - "Di questo tema non ho parlato e non intendo parlare, perché parliamo nelle sedi opportune.

Quando sarà finito tutto, diremo tutto". Così il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, in risposta alle domande dei giornalisti sulla vicenda Gavillucci e il suo reintegro negli organi arbitrali, parlando a margine di un convegno a Firenze organizzato dall'Associazione italiana arbitri pallacanestro.