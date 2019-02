S. Valentino, al piazzale cuore di fiori

(ANSA) - FIRENZE, 14 FEB - Un grande cuore di petali e la scritta in ciclamini rossi 'Amo Firenze' su un letto d'erba a forma dei principali monumenti di Firenze, da Palazzo Vecchio al Duomo: è l'installazione del Comune di Firenze per festeggiare San Valentino, posizionata al piazzale Michelangelo. La novità di quest'anno è stata l'aggiunta di una panchina rossa, a simbolo della lotta al femminicidio.

L'installazione è stata curata dai giardinieri del Comune in collaborazione con i volontari del gruppo Infioratori della Pro Loco di Fucecchio. L'allestimento rimarrà, condizioni meteorologiche permettendo, una decina di giorni e successivamente sarà utilizzato in giardini o rotonde in città da abbellire. "Dal piazzale, luogo romantico per eccellenza della città e non solo - hanno commentato Nardella e l'assessore Bettini - vogliamo lanciare un messaggio d'amore per tutta la nostra città e approfittare per dire no, ancora una volta e con forza, alla violenza sulle donne, una violenza che mai deve essere confusa con l'amore".