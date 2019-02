Ladri in fuga speronano auto Cc, arresto

(ANSA) - PISTOIA, 14 FEB - Tre ladri in fuga hanno speronato un'auto dei carabinieri, un arresto. E' accaduto a Pistoia. I tre, dopo essere stati sorpresi dal proprietario dell'abitazione che avevano appena svaligiato, si sono dati alla fuga a bordo di una vettura e che è poi stata intercettata da una pattuglia della stazione di Agliana (Pistoia) che ha sbarrato loro la strada all'incrocio fra via Pratese e via Settola. Due uomini si sono dati alla fuga a piedi mentre il terzo, un 30enne nomade originario del milanese, già noto alle forze dell'ordine, rimasto contuso nell'incidente, é stato arrestato dai militari anch'essi rimasti lievemente contusi. Secondo una prima ricostruzione i due fuggitivi avrebbero rubato una seconda auto poi abbandonata. La refurtiva consistente in vari monili d'oro è stata recuperata insieme a 1600 euro in contanti di cui si sta accertando la provenienza. Il 30enne sarà giudicato per direttissima. Indagini in corso.