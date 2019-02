A Zeffirelli il Musiwa 'Amo Firenze'

(ANSA) - FIRENZE, 14 FEB - E' stato assegnato al regista Franco Zeffirelli il premio Musiwa 'Amo Firenze' 2019. Le celebrazioni, a cui il maestro non ha potuto partecipare, si sono svolte in Palazzo Medici Riccardi a Firenze alla presenza, tra gli altri, di Francesco Chimienti, direttore artistico di Musiwa. "Ogni anno diamo questo riconoscimento a un grande personaggio - ha spiegato Chimienti -, quest'anno abbiamo pensato per la grandezza istituzionale e per il suo amore per Firenze al grande maestro Zeffirelli". La premiazione è stata l'occasione per presentare la seconda edizione di Musiwa, rassegna internazionale dedicata al mosaico contemporaneo, al design e alla total art, che nel 2019 si svolgerà dal 1 giugno al 20 luglio in Palazzo Medici Riccardi e altre location di Firenze. "Per 50 giorni - ha spiegato il direttore artistico del festival - Firenze sarà 'creative city' e quest'anno oltre al mosaico, all'arte totale, alla fotografia e alla scultura avremo anche il design e la moda".