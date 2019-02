E45 riapre, pm ha firmato provvedimento

(ANSA) - AREZZO, 13 FEB - Il procuratore di Arezzo Roberto Rossi ha firmato il provvedimento di riapertura della E45 chiusa dal 16 gennaio per un paventato rischio di collasso del viadotto Puleto, tra le province di Arezzo e Forlì Cesena. La firma dopo la relazione dei consulenti del pm in relazione al sopralluogo svolto ieri dopo i lavori eseguiti da Anas su richiesta della stessa procura. Il provvedimento di Rossi permette l'immediata riapertura che è parziale comunque: solo per mezzi sotto le 3,5 tonnellate, esclusivamente su due corsie, a 50 km/h.

Anas ha poi spiegato che il viadotto riaprirà questo pomeriggio, dalle 16. Per "i mezzi pesanti restano validi i percorsi alternativi già attivi". Saranno attivati, si spiega ancora, "filtri e controlli da parte del personale Anas e delle forze dell'ordine".