Latte:pastori a Grosseto svuotano bidoni

(ANSA) - GROSSETO, 12 FEB - Oltre 600 pastori e allevatori, provenienti da varie parti di Italia, non solo dalla Toscana, si sono presentati a Grosseto, in piazza Barsanti per solidarizzare con i colleghi sardi. 'Armati' di bidoni di latte, hanno gettato il contenuto a terra protestando contro il prezzo del latte allo slogan 'Mai più sotto un euro'. Tra due giorni, il 14 febbraio, è in programma un'altra manifestazione, sempre a Grosseto, questa volta nel centro storico.