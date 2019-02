Furti in case in Toscana, 12 arresti

(ANSA) - FIRENZE, 12 FEB - Dodici uomini di origine albanese, di età compresa tra i 20 e i 47 anni, sono stati arrestati ieri dalla squadra mobile della questura di Firenze, con l'accusa di far parte di una banda specializzata in furti in appartamento.

Undici sono finiti in manette in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere, per uno è stata disposta la misura dei domiciliari. Almeno 29 i furti che avrebbero messo a segno in abitazioni di tutta la Toscana, mentre i proprietari dormivano.