Ciclista travolto va in burrone e muore

(ANSA) - LORO CIUFFENNA (AREZZO), 12 FEB - Ciclista travolto da un'auto finisce in un burrone e muore. È accaduto questa mattina sulla strada provinciale tra San Giustino Valdarno e Loro Ciuffenna (Arezzo). L'uomo, un 60enne della zona, era in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto da un'auto il cui conducente si è fermato. Il ciclista è finito in un burrone morendo quasi subito. Inutili i soccorsi immediati del 118. Sul posto sono intervenuti anche l'elicottero Pegaso, un'automedica, l'ambulanza, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Il cicloamatore era uscito di casa in sella alla bicicletta per fare un giro quando poi si è verificato l'incidente.