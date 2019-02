Frontale tra auto nel Pisano, 7 feriti

(ANSA) - PISA, 10 FEB - Sette persone sono rimaste ferite in seguito a uno scontro frontale tra due auto avvenuto la notte scorsa, poco dopo la mezzanotte, lungo la vecchia Aurelia a Migliarino (Pisa), nei pressi del casello di Pisa Nord dell'A11.

L'incidente, si spiega dalla polizia stradale, ha coinvolto una Opel con a bordo tre ragazze e una Mercedes su cui viaggiavano altre quattro persone. I feriti son stati poi trasportati quelli in codice rosso all'ospedale di Cisanello, quelli in codice giallo al Versilia. Da quanto appreso i più gravi sarebbero una 26enne italiana che viaggiava sulla Opel, e un uomo di origine albanese, che era a bordo della Mercedes.