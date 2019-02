Fiorentina: ansia per Pezzella

(ANSA) - FIRENZE, 10 FEB - C'è preoccupazione nella Fiorentina per l'infortunio subito ieri da German Pezzella nella parte finale della gara contro il Napoli. Il capitano viola è rimasto in campo fino al termine per non lasciare in dieci la propria squadra che aveva esaurito i cambi, ma era visibilmente sofferente al ginocchio destro infortunatosi respingendo il pallone. In attesa degli accertamenti specifici ai quali Pezzella dovrebbe essere sottoposto nella giornata di domani, la speranza nel clan viola è che non si tratti di un problema ai legamenti. Questo rischierebbe di fermare il centrale argentino per diverso tempo, oltretutto in un momento importantissimo e decisivo della stagione.