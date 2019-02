Ponte Calafuria chiude a mezzi pesanti

(ANSA) - LIVORNO, 8 FEB - Il ponte di Calafuria, uno dei tratti più suggestivi dell'Aurelia sul litorale toscano, dovrà chiudere al transito dei mezzi pesanti oltre 3,5 tonnellate. E' la prescrizione che i vigili del fuoco hanno inviato agli enti competenti dopo un sopralluogo effettuato oggi insieme a tecnici della Protezione Civile di Livorno è dell'Anas. "Dal sopralluogo effettuato 'a vista' e in modo speditivo - spiegano i vigili del fuoco - non sono emerse criticità tali da configurare pericoli imminenti di danni strutturali. Tuttavia sono stati evidenziati fenomeni di ammaloramento dovuti a corrosione superficiale delle armature del calcestruzzo armato con distacchi di copriferro. Tale ammaloramento, nel tempo e sotto l'azione degli agenti salini, può andare incrementandosi" I vigili del fuoco invitano la proprietà ad effettuare ulteriori e più approfonditi accertamenti. In attesa degli esiti i vigili del fuoco ritengono necessario "interdire" il transito ai mezzi oltre i 35 quintali.