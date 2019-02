Monetiere 60.000 pezzi brilla a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 8 FEB - Nuovo allestimento del celebre Monetiere del Museo archeologico di Firenze, realizzato col sostegno finanziario della fondazione 'Friends of Florence', con donazione di Laura e Jack Winchester. Lo scopo è rendere più fruibile al pubblico una delle più grandi raccolte di monete antiche in Italia. Il Monetiere riunisce circa 60.000 pezzi in oro, bronzo, rame ed elettro, esemplari che documentano le più belle e importanti emissioni di tutte le città greche, del mondo etrusco e soprattutto di quello romano. Per il riallestimento gli esperti hanno selezionato oltre 2.000 esemplari distribuiti in teche. La raccolta numismatica è ospitata in una delle stanze private di Maria Maddalena de' Medici, sorella di Cosimo II, oggi decorata con arazzi medicei cinque-settecenteschi appositamente restaurati. Il nucleo più antico è stato individuato nella collezione di monete e medaglie raccolte da Piero de' Medici, detto il Gottoso, poi passata al figlio Lorenzo il Magnifico, che la raddoppiò.