Siena, guerrieri e cavalli di Staccioli

(ANSA) - SIENA, 7 FEB - I 'Guerrieri, cavalli e centauri' del ceramista-scultore Paolo Staccioli esposti dal 9 febbraio al 23 aprile nei Magazzini del sale di Palazzo Pubblico: circa 50 le opere, tra cui, già visibile, la grande scultura di un cavallo con un angelo collocata all'interno del Cortile del Podestà. La mostra è a cura di Ornella Casazza e Antonio Natali.

"Da subito - spiega il sindaco di Siena Luigi De Mossi - sono stato particolarmente convinto di ospitare la mostra del maestro Staccioli, non solo per la bellezza delle opere ma anche per una cifra stilistica che, nella contemporaneità e attualità, ha un sapore e un cuore antico. Le sue opere parlano di noi, del rapporto con la nostra terra, con severità e al tempo stesso con gentilezza e dolcezza; queste corazze non rappresentano solo un involucro, sono l'espressione di un'artista che fa del rigore il suo modo di creare ma, come un arlecchino, lo arricchisce di sapori e colori". De Mossi ha annunciato che Staccioli donerà uno dei suoi lavori all'amministrazione.